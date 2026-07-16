Когда и во сколько смотреть финал чемпионата мира по футболу 2026 и кто будет играть

Чемпионат мира почти завершен. Впереди – главная интрига: кто же заберет кубок чемпионата мира по футболу 2026? Рассказываем, когда и во сколько будет финал ЧМ 2026 и кто же сыграет в главном матче мундиаля.
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