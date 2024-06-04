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test mazurok

1 подписчик

🏚 Уроки выживания: школа села Столбовое Сакского района нуждается в срочном капремонте Ученики каждый день рискуют, что на них упадёт кусок бетонной крыши, или они сломают ногу, поднимаясь по лестнице.

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