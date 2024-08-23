В Тарко-Сале отремонтировали лабораторный корпус и общежитие колледжа. Новое развитие учреждение получит в ближайшее время с созданием студенческого кампуса, где сможет учиться еще больше студентов — будущих кадров для ТЭК.
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