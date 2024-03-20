Источник «360»: в ЗелАО Москвы горел склад мебельного цеха площадью 150 кв. м

В Зеленоградском административном округе Москвы утром 20 марта произошел пожар. В Крюково загорелся склад мебельного цеха, возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров, сообщил источник «360».
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