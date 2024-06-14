Федор Болтин: петербургская творческая школа

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга – о «жаркой» поре для учеников Жаркая пора летних фестивалей и белые ночи – в Петербурге наступило лучшее время для долгих прогулок и поездок в пригородные парки! «Жарко» сейчас и ученикам выпускных классов, а тем, кто вместе с основной школьной программой осваивает творческие дисциплины в наших школах искусств, пожалуй, пригодились бы дополнительные часы в сутках.