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Ростех досрочно завершил контракт на поставку оптики для противотанкового ракетного комплекса «Корнет» | ТСН24

Ростех досрочно завершил контракт на поставку оптики для противотанкового ракетного комплекса «Корнет» | ТСН24

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), входящий в Госкорпортацию Ростех, досрочно завершил трехлетний контракт по ставку прицелов наведения для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

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