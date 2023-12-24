Читала тут на днях с одним учеником знаменитую речь Мартина Лютера Кинга "Есть у меня мечта.". Напомню, что Мартин Лютер Кинг это борец за право американцев, у которых переизбыток меланина в крови, а переизбыток влияет на пигментацию кожи.