Читала тут на днях с одним учеником знаменитую речь Мартина Лютера Кинга "Есть у меня мечта.". Напомню, что Мартин Лютер Кинг это борец за право американцев, у которых переизбыток меланина в крови, а переизбыток влияет на пигментацию кожи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии