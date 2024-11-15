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Политика как она есть

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Кеннеди-младший попал в базу сайта «Миротворец»

Кеннеди-младший попал в базу сайта «Миротворец»

Американский политик Роберт Кеннеди — младший стал вторым представителем будущей администрации избранного президентом США Дональда Трампа, чей профиль находится в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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