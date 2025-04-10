Крым вошёл в топ-5 российских регионов по уровню рождаемости

В Крыму по итогам 2024 и первых двух месяцев нынешнего года коэффициент рождаемости вырос на 3,3%. Об этом сообщила заместитель председателя Совмина Крыма – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовского.
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