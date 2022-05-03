Отрезать ВСУ от поставок оружия: британская разведка предупредила Киев о подготовке Россией спецоперации

Политика как она есть

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине «гуманитарные» поставки военной техники, боеприпасов и подготовка военнослужащих ВСУ Западом стали проблемой, которая может продлить боевые действия на украинской территории на неопределенный срок.