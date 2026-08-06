Критиковавший ВСУ генерал Собко назначен врио заместителя Драпатого

Бригадный генерал Сергей Собко, критиковавший порядки в украинской армии после отставки министра обороны страны Михаила Федорова, назначен временно исполняющим обязанности заместителя главкома ВСУ Михаила Драпатого.
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