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Аргументы и Факты

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Критиковавший ВСУ генерал Собко назначен врио заместителя Драпатого

Критиковавший ВСУ генерал Собко назначен врио заместителя Драпатого

Бригадный генерал Сергей Собко, критиковавший порядки в украинской армии после отставки министра обороны страны Михаила Федорова, назначен временно исполняющим обязанности заместителя главкома ВСУ Михаила Драпатого.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Добавьте: взращён на нацисткой идеологии ненависти к москалям, другой со времён &quot;незалежноти&quot;, на Украине не культивировалось.
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