Гладков назвал число остающихся в больнице раненых после обстрела Белгорода

По состоянию на утро 3 января на лечении в больницах остаются три человека, пострадавших от обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) накануне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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