Сегодня 765 прочитали Владимир Путин снова сделал то, что так любят его поклонники и ненавидят критики – он пошёл на неожиданный шаг, который заставил всех задуматься: «А что это было?» Речь, конечно же, о том, как Путин без особых раздумий отпустил своего бывшего помощника и подчинённого Анатолия Чубайса покинуть Россию.
Почему Путин отпустил Чубайса: Гениальная стратегия или простое равнодушие?
Комментарии
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Александр Макеев
Правильнее было бы Чубайса залибералить в идеал ЛГБТ-шности и в такой форме эякулировать его в нацистский Запад! 🤡
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16 час.
Валентина Литвяк
А хотя бы посидеть на дорожку почему Президент не предложил Чубайсу, за разрушенную экономику, энергетику, банкротство Роснано, уничтоженную промышленность, за ваучеры и далее по списку. Возможно ответ находится в том случае, когда Чубайс влез в машину,где находился Президент, в момент когда кортеж начал движение. Зачем, что он тогда наговорил Путину Тоже загадка века.
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16 час.
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