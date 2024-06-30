Почему Путин отпустил Чубайса: Гениальная стратегия или простое равнодушие?

Сегодня 765 прочитали Владимир Путин снова сделал то, что так любят его поклонники и ненавидят критики – он пошёл на неожиданный шаг, который заставил всех задуматься: «А что это было?» Речь, конечно же, о том, как Путин без особых раздумий отпустил своего бывшего помощника и подчинённого Анатолия Чубайса покинуть Россию.