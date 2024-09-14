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Слова уже ни на кого не действуют...

Слова уже ни на кого не действуют...

Наш  дорогой   Дмитрий   Анатольевич,  дабы  всех  нас  успокоить,  написал  у  себя,  что  мы  обязательно  бахнем:"Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами «вглубь территории»? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают.

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