22-летний водитель «Ниссана», вчера вечером сбивший пешехода на улице Челюскинцев, стал фигурантом уголовного дела.
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22-летний водитель «Ниссана», вчера вечером сбивший пешехода на улице Челюскинцев, стал фигурантом уголовного дела.