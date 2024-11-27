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Юрист объяснил, каких животных нельзя держать в квартире и что за это будет

Юрист объяснил, каких животных нельзя держать в квартире и что за это будет

Законодательство России запрещает заводить в квартирах тигров, лисиц, рысей, тарантулов и других диких животных из утвержденного правительством России перечня, при этом ответственности за его нарушение нет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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