Депутат: у региональных властей есть полномочия по борьбе с бродячими собаками

Нападения собак происходят не из-за пробелов в законе, а по причине его неэффективного исполнения региональными властями, сказал в беседе с RT первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов.
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