Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск, передает Reuters. Как утверждается, украинский президент сделал соответствующее заявление на полях саммита G7, отвечая на вопрос, остается ли город под контролем киевского режима.
Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск, передает Reuters. Как утверждается, украинский президент сделал соответствующее заявление на полях саммита G7, отвечая на вопрос, остается ли город под контролем киевского режима.
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