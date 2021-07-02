Прогноз погоды на 02 июля

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется жаркая и сухая погода. Лишь на западную часть РК будет влиять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, принесут с собой дожди с грозами и градом.
На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется жаркая и сухая погода. Лишь на западную часть РК будет влиять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, принесут с собой дожди с грозами и градом.
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