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Прогноз погоды на 02 июля

Прогноз погоды на 02 июля

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется жаркая и сухая погода. Лишь на западную часть РК будет влиять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, принесут с собой дожди с грозами и градом.

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