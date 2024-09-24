Гибель Эрнеста и Гудвина: Кто из командиров был наказан? Результаты проверки

Гибель Эрнеста и Гудвина, известных в узких кругах спецов по БПЛ, вновь приковала внимание общественности, которая задаётся вопросом: кто из командиров был наказан? Ранее Белоусов поручил главе Генштаба и Департаменту военной контрразведки оперативно разобраться в обстоятельствах их смерти, и у военных появилась надежда, что справедливость восторжествует.
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