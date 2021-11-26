Доротея Вирер: «Большой хрустальный глобус показывает, что ты был лучшим весь сезон, а на Играх бывают неожиданные победители. Но сейчас я бы выбрала олимпийское золото»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила на вопрос, что бы выбрала в этом сезоне – победу в общем зачете Кубка мира или олимпийское золото.

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