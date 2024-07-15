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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виртус» проявляет интерес к Уиллу Клайберну

Итальянский клуб заинтересован в подписании экс-форварда «Анадолу Эфеса». Американский баскетболист набирал 12,9 очка, 4,5 подбора и 2,0 передачи в среднем в Евролиге в сезоне-23/24, однако не смог помочь клубу выйти в плей-офф турнира второй год подряд.

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