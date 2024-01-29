В Формуле-1 появится новая трасса

Частично уличная трасса в Мадриде будет принимать Гран-при Испании начиная с 2026 года. Как сообщают организаторы Формулы-1, Гран-при Испании в сезоне-2026 пройдет в столице Испании Мадриде на новой гибридной трассе, состоящей из уличных и специально построенных гоночных участков.