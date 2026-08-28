Trump Dismisses NATO Attack Fears After CIA Chief’s Moscow Trip

US President Donald Trump told reporters that he does not believe Moscow will attack a NATO nation amid rising concerns that Russian President Vladimir Putin will strike a Baltic country or other member state to test the Western alliance’s resolve.
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