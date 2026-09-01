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Танкер у берегов Омана атакован тремя неизвестными снарядами

Танкер у берегов Омана атакован тремя неизвестными снарядами

Танкер атакован тремя неизвестными снарядами в районе Ормузского пролива у берегов Омана. Об этом 31 августа сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X.

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