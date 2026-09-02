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Мировое обозрение

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Перу разорвало дипломатические отношения с Ираном

Перу разорвало дипломатические отношения с Ираном

Перу официально разорвало дипломатические отношения с Ираном. Решение Лимы, объявленное через заявление МИД республики, носит не символический, а программный характер: в документе перечислен целый пакет претензий — от подавления протестов в самой Исламской Республике до блокировки работы инспекторов МАГАТЭ и дестабилизации судоходства в Ормузском проливе.

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