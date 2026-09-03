Где заправить бензин АИ-95 за 100 рублей литр в Крыму 3 сентября вечером: адреса АЗС

Сегодня, 3 сентября с 18:00 до 20:00, бензин АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь АТАН АЗС-5 — улица Ковыльная, 72а АТАН АЗС-22 — улица Севастопольская, 260 АТАН АЗС-24 — улица Бородина, 67 АТАН АЗС-26 — проспект Победы, 211Б АТАН АЗС-29 — Объездная дорога Ялта–Евпатория, 22 АТАН АЗС-56 — улица Беспалова / улица Г.