Армия Китая составила список целей для скоординированного удара по США

Подразделение радиоэлектронной борьбы Народно-освободительной армии Китая составило список американских военных объектов, которые могут стать потенциальными целями в случае войны, сообщает South China Morning Post.
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