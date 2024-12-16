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Политика как она есть

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Армия Китая составила список целей для скоординированного удара по США

Армия Китая составила список целей для скоординированного удара по США

Подразделение радиоэлектронной борьбы Народно-освободительной армии Китая составило список американских военных объектов, которые могут стать потенциальными целями в случае войны, сообщает South China Morning Post.

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