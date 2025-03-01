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Володин указал на неадекватную реакцию ЕС по итогам встречи Трампа и Зеленского

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что реакция лидеров стран Евросоюза (ЕС) по итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского была неадекватной.

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