В Пенсильвании шестинедельный младенец умер от кори

В штате Пенсильвания, США, зафиксирован случай смерти шестинедельного младенца от кори. Ребенок скончался дома 18 августа, однако окончательная причина смерти была установлена позднее после изучения медицинских документов, сообщает The Guardian со ссылкой на коронера округа Ланкастер Стивена Диамантони.