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Киберэксперт Воронин: сообщники мошенников притворяются соседями в чатах

Киберэксперт Воронин: сообщники мошенников притворяются соседями в чатах

Злоумышленники создают якобы чаты подъезда или дома для решения каких-либо вопросов, например, смены управляющей компании, централизованной замены счётчиков или общедомового оборудования, установки шлагбаума.

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