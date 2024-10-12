На 6-7 линиях Васильевского острова заменили высохшие лиственницы

В посадке новых деревьев участвовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин В рамках масштабной программы благоустройства Васильевского острова, на 6-7 линиях заменили 14 высохших лиственниц молодыми деревьями.
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