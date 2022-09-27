К Всероссийскому патриотическому забегу присоединились студенты Уссурийска

Уссурийск присоединился к Всероссийской акции "Студенческий патриотический забег" (6+). Студенты Приморской государственной сельскохозяйственной академии пробежали 1418 метров, что символизирует количество дней, в течение которых длилась Великая Отечественная война, сообщает ИА UssurMedia.