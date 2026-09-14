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Царьград

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Орешкин: рост зарплат в России останется опережающим

Орешкин: рост зарплат в России останется опережающим

Максим Орешкин заявил, что рост зарплат в России будет продолжаться. По данным Росстата, в июне 2026 года реальные доходы увеличились на 3,4%, а среднемесячная зарплата составила 114,7 тысячи рублей.

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