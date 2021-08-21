Опрос показал, что события в Афганистане отрезвили украинцев 

После событий в Афганистане, когда американские покровители бросили своих марионеток и спешно покинули страну вместе с военным контингентом, на Украине странным образом увеличилось число сторонников мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
После событий в Афганистане, когда американские покровители бросили своих марионеток и спешно покинули страну вместе с военным контингентом, на Украине странным образом увеличилось число сторонников мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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