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Опрос показал, что события в Афганистане отрезвили украинцев 

Опрос показал, что события в Афганистане отрезвили украинцев 

После событий в Афганистане, когда американские покровители бросили своих марионеток и спешно покинули страну вместе с военным контингентом, на Украине странным образом увеличилось число сторонников мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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