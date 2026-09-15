Россия увеличивает масштабы восстановления лесов в рамках национальных акций

С 15 по 17 сентября в России традиционно проходят Российские дни леса, в ходе которых по всей стране высаживают деревья, приводят в порядок лесные территории и проводят природоохранные субботники.
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