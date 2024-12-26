В Китае открылась первая зеленая автомагистраль, вырабатывающая энергию

Китайское шоссе / © Christian Lue / Unsplash По подсчетам специалистов, шоссе Цзинань-Хэфэй будет ежегодно выбрасывать 13 600 тонн углерода, но упомянутые технологии компенсируют эти выбросы на 22 500 тонн в год.