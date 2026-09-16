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Газета.ру

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Режиссер Михалков заявил, что его новый фильм может называться "Русский овощ"

Режиссер Михалков заявил, что его новый фильм может называться "Русский овощ"

Режиссер Никита Михалков работает над сценарием нового фильма. Об этом сообщает ТАСС.Михалков раскрыл на сборе труппы театра «Мастерская «12», что вероятное название картины — «Русский овощ».

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