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Российские фигуристы выбирают маршруты. После контрольных прокатов кто-то выступит на «челленджерах», а кто-то - на Гран-при ISU

Российские фигуристы выбирают маршруты. После контрольных прокатов кто-то выступит на «челленджерах», а кто-то - на Гран-при ISU

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На старте сезона В последние годы, когда российские фигуристы были отстранены от участия в международных соревнованиях, сезон у них начинался с контрольных прокатов.

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