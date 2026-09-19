Силы ПВО за ночь сбили 344 БПЛА ВСУ – Минобороны

За ночь с 18 на 19 сентября 2026 года дежурные средства противовоздушной обороны сбили 344 украинских БПЛА над регионами России.
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