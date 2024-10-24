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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam можно бесплатно забрать выживач про ледяной постапокалипсис. Раньше иг...

В Steam можно бесплатно забрать выживач про ледяной постапокалипсис. Раньше иг...

В Steam можно бесплатно забрать выживач про ледяной постапокалипсис. Раньше игра стоила 1000 рубRabbit Studio сообщила, что геймеры могут бесплатно забрать ее выживач про ледяной постапокалипсис Ice World, который появился в раннем доступе 1 октября этого года и получил в основном отрицательные отзывы (сейчас рейтинг составляет 27%).

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