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Царьград

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Патрушев отметил 75-летие, выразив гордость за служение России

Патрушев отметил 75-летие, выразив гордость за служение России

11 июля Николаю Патрушеву исполнилось 75 лет. В интервью РИА Новости он подчеркнул свою гордость за сознательный выбор в пользу служения России, занимая высокие посты, такие как директор ФСБ и помощник президента.

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