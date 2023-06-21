Призрак приватизации снова бродит по России

Чем же беременна Родина? Пресса, которая давно, хотя и без особых на то оснований, решила называться «деловой», по итогам ПМЭФ – Петербургского экономического форума, уверенно заговорила о новой волне приватизации в России.
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