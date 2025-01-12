Я люблю свою Родину. Вроде бы, но…

Владимир Бурнос Военное время .ввести обязательную мобилизацию работников нужных специальностей на оборонные предприятия. Тогда специалист вернется собирать самолеты. Без меры принуждения. не обойтись.

Геннадий Гудков ❗👍❗...и не мешало бы поинтересоваться - где и кем в настоящее время "служат" на гражданке выпускники высших военных училищ связи!.. хотя, кому это сегодня интересно...