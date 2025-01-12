Я люблю свою Родину! Вроде бы.Я полжизни рабом на заводе был.И штаны носил прямо на скелет,А теперь меня это не торкает…(группа «АнимациЯ») Да, праздники прошли, нас догнали будни, как поет еще одна прекрасная русская группа «Калинов Мост».
Я люблю свою Родину. Вроде бы, но…
Комментарии
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Владимир Бурнос
Военное время .ввести обязательную мобилизацию работников нужных специальностей на оборонные предприятия. Тогда специалист вернется собирать самолеты. Без меры принуждения. не обойтись.
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4 час.
Геннадий Гудков
❗👍❗...и не мешало бы поинтересоваться - где и кем в настоящее время "служат" на гражданке выпускники высших военных училищ связи!.. хотя, кому это сегодня интересно...
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3 час.
Вадим Кузнецов
А это потому, что в России куда-то делось понятие персональной ответственности. На высоких уровнях управления тотально, внизу - выборочно. А понятие "неотвратимости наказания за преступление" превратилось в смешной анекдот.
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22 мин.
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