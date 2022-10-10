Труп дельфина из Приморского океанариума привезли на экспертизу в Уссурийск

На базе центра диагностики животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии в Уссурийске провели судебно-ветеринарную экспертизу дельфина.
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