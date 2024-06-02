АНБ: еженедельный перезапуск смартфона снижает риск его взлома

Американское Агентство национальной безопасности (АНБ) (подразделение Министерства обороны США) рекомендует владельцам смартфонов регулярно перезагружать свои устройства для обеспечения безопасности и эффективности.
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