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Кержаков о 0:0 с «Химками»: «Нижний» имел преимущество, но не реализовал моменты»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча РПЛ с «Химками» (0:0). – Мы имели преимущество над соперником, но, к сожалению, не реализовали свои моменты.

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