Сириец Абдуллах привёз в Россию 14-летнюю жену. "И что вы мне сделаете?"

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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нина сафронова
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3 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Обидно.
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2 час.
Наталья
Твари везут в Россию всю г@язь, и мы ничего не можем сделать...
Ответить
1 час.

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