Минобороны РФ подтвердило удар по энергообъектам на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по электроподстанции в Зарудье Сумской области и атаковали беспилотниками объекты в Харьковской и Одесской областях, включая газоперерабатывающую установку и портовую инфраструктуру, сообщает Министерство обороны РФ.
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