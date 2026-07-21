Минобороны РФ подтвердило удар по энергообъектам на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по электроподстанции в Зарудье Сумской области и атаковали беспилотниками объекты в Харьковской и Одесской областях, включая газоперерабатывающую установку и портовую инфраструктуру, сообщает Министерство обороны РФ.