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Чок о ритм-танце: «Возможно, это самая большая радость, которую я когда-либо испытывала во время выступления»

Мэдисон Чок и Эван Бейтс лидируют после ритм-танца с результатом 90,18 балла. Чок: Это было так здорово, честное слово.

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